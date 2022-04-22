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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yasalaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yasalaştı

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmeleriyle spor anonim şirketi vasfını kazanacak. Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri kurmak ve kullanmak amacıyla il sınırları içinde en az 15 spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon kurabilecek. Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.

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