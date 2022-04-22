Canlı I Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (CANLI SKOR) Sarı lacivertlilerde hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmak

PELKAS VE SZALAI YOK

Sarı-lacivertliler takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak. Pelkas, geçen hafta Süper Lig'deki Göztepe maçında, Szalai ise hafta içinde Shakhtar Donetsk ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmıştı. Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci ise ilk 11'de görev başlayacak.