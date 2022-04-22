Canlı I Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (CANLI SKOR) Sarı lacivertlilerde hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmak
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında ligde büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'a deplasmanda konuk olacak. Sarı lacivertliler rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda emin adımlarını sürdürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Son 9 lig maçının 8'ini kazanan ve tek beraberliği 10 kişi kaldığı Trabzon maçında elde eden Fenerbahçe, düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
ÇAYKUR RİZESPOR: TARIK, GÖKHAN, PONCK, HOLMEN, EREN, BAIANO, RONALDO, SABO, BOYD, BOLASIE, POHJANPALO
FENERBAHÇE: ALTAY, OSAYI, SERDAR, KIM, FERDİ, ZAJC, CRESPO, ROSSI, MERT, İRFAN CAN, SERDAR
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PELKAS VE SZALAI YOK
Sarı-lacivertliler takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak. Pelkas, geçen hafta Süper Lig'deki Göztepe maçında, Szalai ise hafta içinde Shakhtar Donetsk ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmıştı. Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci ise ilk 11'de görev başlayacak.
GEDSON SARI CEZALISI
33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak.
6 İSİM CEZA SINIRINDA
F.Bahçe'de 6 futbolcu, Rize maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Kim Min-jae, Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu isimler kart görürse ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
İLGİNÇ İSTATİSTİK
F.Bahçe, 2000-01 sezonundan bu yana Rize'ye 14 Süper Lig maçında konuk oldu ve tamamında kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, bu deplasmanda en son Todor Veselinoviç yönetiminde 1988 yılında çıktığı maçı 5-0 yenip gol izni vermemişti.
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