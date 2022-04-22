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Beşiktaş'ın genç yıldızına İngiliz ekibi Tottenham talip oldu

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Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Beşiktaş’ın genç yıldızına İngiliz ekibi Tottenham talip oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaşlı isim için devreye girdi. İngiliz basınında yer alan haberde, Hotspur'un dünyaca ünlü hocası Antonio Conte'nin siyah beyazlı yıldızı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

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