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Trabzonspor'dan Halil Akbunar hamlesi!

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Trabzonspor’dan Halil Akbunar hamlesi!

Göztepe'nin yıldız ismi Halil Akbunar'ın Süper Lig devine transfer olacağı ileri sürüldü. İzmir ekibi, 3.2 milyon euro bonservis bedeli kasasına koyacak.

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