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PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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PFDK’dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a Fatih Karagümrük karşılaşmasında; merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve  anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı toplamda 89 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe de Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası aldı. Kurul, Adana Demirsporlu Mario Balotelli'ye ise Kasımpaşa maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası aldı.

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