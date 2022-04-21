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Manchester United'ın yeni hocası belli oldu!

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Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Manchester United’ın yeni hocası belli oldu!

Son dakika haberi...İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevine Hollandalı Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurdu.

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