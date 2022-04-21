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Süper Lig'de 34. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın programı

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Süper Lig’de 34. hafta heyecanı başlıyor! İşte haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle...

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