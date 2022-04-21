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Burak Yılmaz'ın yeni adresi neresi olacak? Flaş iddia

SPOR
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Burak Yılmaz’ın yeni adresi neresi olacak? Flaş iddia

Sezon sonu Lille'deki kontratı bitecek olan ve Galatasaray'dan haber bekleyen Burak Yılmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransızlar, 36 yaşındaki santrforun MLS'ten teklif aldığını ve ailesiyle ABD'ye gitmeye hazırlandığını ileri sürdü.

Galatasaray'da Sportif Danışman Campos'un yeni sezon için anlaştığı, ancak seçim süreci nedeniyle rötar yapan Burak Yılmaz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da ilgilendiği 36 yaşındaki santrforun MLS'ten teklifler aldığı ileri sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlere göre Burak, Lille'deki sözleşmesinin bitmesinin ardından, ailesiyle birlikte ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde Burak Yılmaz'ın, Yasin Özdenak'tan sonra MLS'te forma giyecek olan ikinci Türk futbolcu olacağı belirtildi.

ADAYLAR SICAK BAKIYORDU
Campos'un yeni sezon için anlaştığı Burak Yılmaz'a, seçim için adaylığını açıklayan iki isim; Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de sıcak bakıyordu. Ancak hem seçim için tedbir kararı alınması hem de sürecin daha da fazla uzama ihtimali, transfer operasyonunda ciddi bir belirsizlik yarattı. Burak'ın bu nedenle alternatif tekliflerle de yakından ilgilendiği öğrenildi.

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