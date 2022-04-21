Burak Yılmaz’ın yeni adresi neresi olacak? Flaş iddia

ADAYLAR SICAK BAKIYORDU

Campos'un yeni sezon için anlaştığı Burak Yılmaz'a, seçim için adaylığını açıklayan iki isim; Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de sıcak bakıyordu. Ancak hem seçim için tedbir kararı alınması hem de sürecin daha da fazla uzama ihtimali, transfer operasyonunda ciddi bir belirsizlik yarattı. Burak'ın bu nedenle alternatif tekliflerle de yakından ilgilendiği öğrenildi.

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