Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi! Sosyal medyadan paylaşıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe" açıklaması sonrası Galatasaray sosyal medya hesabından sarı lacivertlilere gönderme yapıldı. İşte o paylaşım...
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü'ne" layık görülen Fenerbahçe Kulübü için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törenle göndere çekilen Fair Play Şeref Bayrağı, 2 yıl boyunca Sarı-lacivertlilerin tesislerinde dalgalanacak. Ayrıca Fair Play Şeref Bayrağı Diploması da Fenerbahçe'nin müzesindeki yerini aldı.
ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE YANIT
Törende açıklama yapan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe, bir spor kulübünden de öte. 28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. 9 branşta faaliyet göstermekteyiz. 16 bin 615 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolunda yürüdüğü önemlidir. Son 6 olimpiyata ülkemizden 520 sporcumuz katılmış. Bunun 90'ı Fenerbahçe sporcusu. Bana göre çok az. Ülkemiz için de çok az. İnşallah üstüne koyarak devam ederiz. 45 madalya almışız. Bunun 5'ini ülkemize Fenerbahçeli sporcular kazandırdı. Genç bir ülkemiz var. Tesisleştik ama sporcu başarılarının çıkması için insanımıza yatırım yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN GÖNDERME
Ali Koç'un bu paylaşımı sonrası Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz." ifadesi kullanılırken, UEFA Kupası, Süper Kupa ve 4 yıldızlı koregorafinin yer aldığı görsellere de yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 81 ilde personel aranıyor! 18 - 50 yaş arası deneyimli deneyimsiz personel KPSS'siz işçi alımı! Başvuru yapmak yeterli...
- 23 NİSAN SÖZLERİ VE MESAJLARI: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri! En güzel 23 Nisan mesajları...
- Emekli, memura minimum 3. 969 lira - 8 bin 622 TL! 3 ay sonra net rakam belli olacak! Refah payı, enflasyon farkı, maaş... SSK, BağKur'lu emekli!
- 22 Nisan'da okullar var mı, yok mu? 22 Nisan'da okullar tam mı, yarım gün mü? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Ödeme tarihleri belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?
- Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak 2022? Buzağı desteklemeleri yattı mı? T.C Kimlik numarası...
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi