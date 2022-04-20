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Trabzonspor'un en golcüsü Cornelius

SPOR
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Trabzonspor’un en golcüsü Cornelius

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un golünü kaydeden Andreas Cornelius, ilk sezonunda takımına lig ve kupada önemli katkı sağladı.

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