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Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı ciddi mi? Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Anthony Nwakaeme’nin sakatlığı ciddi mi? Trabzonspor’dan resmi açıklama geldi

Trabzonspor'da Kayserispor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Oyuncunun MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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