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Liverpool taraftarlarından örnek davranış! Ronaldo'nun acısına destek oldular

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Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Liverpool taraftarlarından örnek davranış! Ronaldo’nun acısına destek oldular

İngiltere Premier Lig'de Liverpool - Manchester United'ın karşılaştığı mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Anfield'da oynanan maçta Liverpool taraftarları, ezeli rakiplerinde forma giyen Cristiano Ronaldo'nun vefat eden oğlu için maçın 7. dakikasında 'You'll Never Walk Alone' şarkısını söyledi.

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