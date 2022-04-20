Galatasaraylı Ömer Bayram Hollanda basınına konuştu: Hedefim kariyerimi Galatasaray’da sonlandırmak

TRANSFERDE MAAŞ ROL OYNADI

Türkiye'ye transfer sürecinde maaşların transferinde etkili olup olmadığı ile ilgili olarak Milli futbolcu, "Türkiye'de Hollanda'dan daha fazla para kazanabileceğiniz genel olarak bilinir. Bunun nedeni, brüt maaşınızın burada net olarak ödenmesidir. Elbette bu da transferimde rol oynadı çünkü kusura bakmayın çok zengin bir aileden gelmiyorum. Bu transferle ben de ailemi bir an önce refaha kavuşturmak istedim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A TRANSFER SÜRECİ...

Akhisar'dan Galatasaray'a olan transfer sürecine değinen Ömer Bayram, "Akhisarspor'da kupayı, Süper Kupa'yı kazandım ve Türkiye Milli Takımı'na seçildim. Galatasaray ile daha önce de görüşmüştüm, , bu yüzden benimle tekrar iletişime geçtiklerinde kasten sakin kaldım. Ancak Galatasaray hayalimdeki kulüp olduğu için çok hassastım. Görüşmelere devam ettiğimizde ve anlaşma kesinleştiğinde hala inanamadım. Eskiden bu kulübün en büyük hayranıydım, tüm formaları bendeydi! Bu bir rüyanın gerçekleşmesiydi." açıklamasını yaptı.

"YILLARDIR UZAKTAN TAKİP ETTİĞİM TAKIMIN BİR PARÇASIYDIM"

Galatasaray'daki ilk sezonunu da değerlendiren 30 yaşındaki futbolcu, o dönemi şu sözlerle anlattı: "İlk sezon kesinlikle tarif edilemezdi. Yıllardır uzaktan takip ettiğim takımın bir parçasıydım. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarını Real Madrid ve PSG televizyonlarından izlerdim. Şimdi sahadaydım ve oynuyordum. Bu anları asla unutmayacağım."

"KARİYERİMİ GALATASARAY'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"

Kariyerindeki hedefinin ne olduğu hakkındaki soruya ise Ömer Bayram, "Hedefim, kariyerime daha fazla ödül eklemek. Kariyerimi de Galatasaray'da bitirmek istiyorum. Bazen yurtdışında bir macera düşünüyorum ama Galatasaray'da ne kadar mutlu olduğumu fark ettiğimde bunu bu kadar çabuk yapacağımı sanmıyorum." sözleri ile cevap verdi.