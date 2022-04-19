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Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı! Seçim olacak mı?

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı! Seçim olacak mı?

Son dakika haberine göre: Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı! Mevcut itibariyle 30 Nisan'da seçim yapılamayacak. Seçim için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.

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