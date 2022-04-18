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Son dakika: Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika: Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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