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Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi!

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi!

Son dakika haberine göre: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi. Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

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