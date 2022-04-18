Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor CANLI İZLE

Sarı kırmızılı ekip kötü gidişata dur demek için galibiyet istiyor.

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah, Jospin, Tetteh

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Müsabaka 18 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

Maç Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?



Müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.



Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Yankaya'ya AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Oğuzhan Çakır eşlik edecek.

YENİ MALATYASPOR KÜME DÜŞTÜ?

Misafir takım ise ligde düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

SAHASINDAKİ SON 3 MAÇI KAZANDI



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

FEGHOULI OYNAYAMAYACAK



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.