Galatasaray'ın transfer planı belli oldu! Merih United'a Marcao Atalanta'ya
İtalya'nın önemli ekiplerinden Atalanta, Galatasaray'ın solak stoperi Marcao için harekete geçti. Yüksek bir bonservis ile Merih Demiral’ı Manchester United’a satmak isteyen İtalya ekibi, gelen para ile Marcao’yu almak istiyor. Eğer plan gerçekleşirse Aslan kasasını Marcao transferi ile doldurmuş olacak.
Önümüzdeki sezon giderleri azaltacak olan Galatasaray 'da transfer edilecek futbolcuların şimididen planlaması yapılmaya başlandı. Atalanta'nın talip olduğu Marcao'da kilit isim ise Merih Demiral.
BEKLENTİLER 35 MİLYON EURO SEVİYELERİNDE
Atalanta'da kiralık olarak oynayan Merih'in satın alma opsiyonu 28 milyon euro. İtalya ekibi bu opsiyonu kullanıp Merih'i Manchester United'a satmayı planlıyor. Atalanta'nın Merih'ten gelir beklentisi ise 35 milyon euro seviyelerinde.
KİLİT İSİM MERİH DEMİRAL
Marcao için 8-10 milyon euro civarında teklifler alan Aslan, Merih'ten gelecek haberi bekliyor. Cim-Bom Atalanta'ya kapıyı 15 milyon eurodan açacak.
HEDEF İSVİÇRELİ STOPER
Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Newcastle'dan Fabian Schar'la doldurmak istiyor. 30 yaşındaki stoper sezon sonunda boşa çıkacak. İsviçre Milli Takımı ile 69 maça çıkan Schar, bu sezon Premier Lig'de 21 kez forma şansı buldu. Ancak transfer denkleminin merkezindeki isim Merih Demiral. Atalanta'nın izleyeceği gol, Galatasaray'ın planına şekil verecek.
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