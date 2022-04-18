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Trabzonspor'da kadro değişiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Trabzonspor’da kadro değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası’nda kadro rotasyonuna hazırlanıyor. Kouassi, Siopis, Puchacz, Ahmetcan gibi isimlerin Kayserispor karşısında 11’e girmesi bekleniyor.

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