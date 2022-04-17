Son dakika: VakıfBank Fenerbahçe’yi yenerek Kupa Voley şampiyonu oldu

Fenerbahçe Opet, ikinci sete kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla başladı. Basit hatalar yapan sarı-lacivertli ekip karşısında Cansu'nun iyi yönlendirmesiyle sayılar üreten VakıfBank, 10-7 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Pasör Naz'ın iyi yönlendirdiği, Eda Erdem ve Vargas ile file önünde etkili olan rakibi karşısında Gabi, Haak ve Bartsch-Hackley ile farkı koruyan VakıfBank, seti 25-21 alarak skoru 1-1 yaptı.