Son dakika: VakıfBank Fenerbahçe'yi yenerek Kupa Voley şampiyonu oldu
Son dakika haberleri... AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finali'nde Fenerbahçe Opet'i 3 - 2 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu. Altın sete giden maçta önemli oyuncusu Gabi'nin sakat sakat devam ettiği seti 17-15 kazanan VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i şampiyon tamamlamayı başardı.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.
VakıfBank, karşılaşmaya etkili başladı. Fenerbahçe Opet, Vargas, Federovtseva ve Eda Erdem ile oyunda dengeyi kurdu. Pasör Cansu'nun yönlendirmesiyle, uzunları Zehra, Haak ve Bartsch-Hackley ile file önünde etkili olan VakıfBank, sarı-lacivertli ekibe 15-12 gerideyken ikinci mola hakkını da kullandırdı. Molanın ardından 8-1'lik seri yapan Fenerbahçe Opet, sette 20-16 öne geçti. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip seti 25-21 kazandı.
Fenerbahçe Opet, ikinci sete kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla başladı. Basit hatalar yapan sarı-lacivertli ekip karşısında Cansu'nun iyi yönlendirmesiyle sayılar üreten VakıfBank, 10-7 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Pasör Naz'ın iyi yönlendirdiği, Eda Erdem ve Vargas ile file önünde etkili olan rakibi karşısında Gabi, Haak ve Bartsch-Hackley ile farkı koruyan VakıfBank, seti 25-21 alarak skoru 1-1 yaptı.
VakıfBank, 3. sette servisleri çok iyi kullandı. Fenerbahçe Opet'in manşet hatalarını iyi değerlendiren sarı-siyahlı ekip, pasör Cansu yönetiminde üstün oynadığı seti, rahat bir şekilde 25-13 alarak 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Opet'in 15-15'te eşitliği sağladı 4. sette karşılıklı sayıların ardından VakıfBank, rakibi 23-21 öndeyken ilk molasını aldı. Moladan iyi dönen sarı-siyahlılar, 24-23 öne geçerek maç sayısı için servis kullandı. Servisi çeviren ve etkili hücum eden Fenerbahçe Opet, oyunda dengeyi sağlayarak seti 29-27 alıp, skorda 2-2 eşitliği sağladı.
Sarı-lacivertli ekip, 5. sete de etkili başladı ve skor 4-7'de rakibine mola aldırdı. Rakipler, skorda Fenerbahçe 8-6 öndeyken sahaları değişti. Sarı-siyahlı ekip, Haak'ın etkili oyunuyla skoru 9-9'da eşitledi ve Fenerbahçe Opet'e mola aldırdı. Karşılıklı sayıların ardından önemli oyuncusu Gabi'nin sakat sakat devam ettiği seti 17-15 kazanan VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i şampiyon tamamlamayı başardı.
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