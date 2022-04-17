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CANLI | Giresunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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CANLI | Giresunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 20.30'da Bulancak İlçe Stadı'nda başlayacak maç öncesi takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Son haftaların forma ekibi Beşiktaş, küme düşme potasındaki Giresunspor'a konuk oluyor. Bulancak İlçe Stadı'ndaki mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

İŞTE 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Shapi, Sergio, Umut

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.

SON İDMAN GİRESUN'DA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün GZT Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, ter idmanı gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bulancak İlçe Stadı'nda teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, 45 dakika sürdüğü belirtildi.

LARİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in doğum günü kutlandı.

27 yaşına giren oyuncunun doğum günü, siyah-beyazlıların Giresun'da kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlanırken, teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında tecrübeli isme mutluluk diledi.

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