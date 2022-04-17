CANLI | Giresunspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Son haftaların forma ekibi Beşiktaş, küme düşme potasındaki Giresunspor'a konuk oluyor. Bulancak İlçe Stadı'ndaki mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

İŞTE 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Shapi, Sergio, Umut

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi.



SON İDMAN GİRESUN'DA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün GZT Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş, ter idmanı gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bulancak İlçe Stadı'nda teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, 45 dakika sürdüğü belirtildi.