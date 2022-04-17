Kasımpaşa Adana Demirspor'u 4-0 yendi!
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Adana Demirspor'u Doğucan Haspolat, Umut Bozok ve Jackson Muleka'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 54. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Tunay Torun'un ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Muric'ten döndü. Fall'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
11. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Tunay Torun'un sağdan ortasında, Donk'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top Rassoul'dan döndü. Donk'un bir kez daha tamamlamak istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğucan Haspolat'ın vuruşunda top tekrar Rassoul'dan döndü. Oluşan karambolde topu tekrar önünde bulan Doğucan, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada Balotelli'nin ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta topla buluşan Muleka, pasını sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Hadergjonaj'a verdi. Bu oyuncu topu tekrar Muleka ile buluşturdu. Muleka'nın ceza sahası içinde bekletmeden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
45+3. dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Balotelli ile girdiği ikili mücadelede Doğucan Haspolat yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, Balotelli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
53. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten hemen sonra Belhanda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda sağına uzanan kaleci Muric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.
63. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 3'e çıkardı. Fall'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.
72. dakikada Kasımpaşa ikinci kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mustafa Kapı ile girdiği ikili mücadelede Eysseric'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.
Kasımpaşa, müsabakayı 4-0 kazandı.
Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.
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