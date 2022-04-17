Kasımpaşa Adana Demirspor’u 4-0 yendi!

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Tunay Torun'un ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Muric'ten döndü. Fall'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Tunay Torun'un sağdan ortasında, Donk'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top Rassoul'dan döndü. Donk'un bir kez daha tamamlamak istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğucan Haspolat'ın vuruşunda top tekrar Rassoul'dan döndü. Oluşan karambolde topu tekrar önünde bulan Doğucan, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.