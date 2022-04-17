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Son dakika: MHK istifa kararı aldı! Ferhat Gündoğdu görevi bırakıyor

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Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika: MHK istifa kararı aldı! Ferhat Gündoğdu görevi bırakıyor

Son dakika haberi... Merkez Hakem Kurulu, istifa kararı aldı. A Spor'un aktardığı bilgiye göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevini bıraktığını açıkladı.

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