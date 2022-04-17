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Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber! Ağlayarak oyundan çıkan yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi

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Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Fenerbahçe’ye Pelkas’tan kötü haber! Ağlayarak oyundan çıkan yıldız oyuncuda yırtık tespit edildi

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'yi ağırladığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Pelkas'tan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada sakatlığı nedeniyle sahayı ağlayarak terk eden Pelkas'ın sağ ayağında yırtık tespit edildi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Pozisyon çeşitliliğin bol olduğu maçı Fenerbahçe Serdar Aziz ve Arda Güler'in attığı gollerle kazandı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildiği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

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