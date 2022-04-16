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Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Pelkas gözyaşlarıyla kenara geldi

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Fenerbahçe’de şoke eden sakatlık: Pelkas gözyaşlarıyla kenara geldi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas 30. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Gözyaşlarıyla sahayı terk eden yıldız yerini Szalai'ye bıraktı.

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