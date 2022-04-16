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CANLI | Altay Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Zorlu mücadele

SPOR
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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CANLI | Altay Başakşehir maçı canlı anlatım izle! Zorlu mücadele

Altay ile Başakşehir Süper Lig 33. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sarper Barış Saka tarafından yönetilen Altay-Başakşehir maçı, İzmir Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Altay-Başakşehir maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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