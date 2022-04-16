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Karagümrük kalecisi Viviano'dan şampiyonluk yorumu: Trabzonspor şampiyonluğu hak ediyor

SPOR
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Karagümrük kalecisi Viviano’dan şampiyonluk yorumu: Trabzonspor şampiyonluğu hak ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Karagümrük sahadan bir puanla ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Karagümrük kalevisi Viviano Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ettiğini ifade etti.

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