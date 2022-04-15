Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu: Biz kredileri başından beri bunun için aldık
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı ikinci yarı şampiyon gibi oynadıklarının altını çizerken "5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İKİNCİ YARIDAKİ OYUN TATMİN ETTİ
İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda geçiş hücumunda frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarı şampiyon gibi oynadık. Müthiş bir baskı kurduk, her şeyi denedik. Olmadı. Bunlar futbolun içinde var. Kaybetmedik bugün. 5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan. İkinci yarıdaki oyun beni tatmin etti.
İKİNCİ YARIDAKİ OYUN ŞAMPİYON OYUNU
İkinci yarıdaki oyun, şampiyon oyunu. 5 puan lazımdı, bugün 4'e düştü. En ufak bir kaygımız yok. Biz kaliteli bir takımız. Senenin 33 haftasında sallanan bir takım olmadık. Üst üste 3 beraberlik oldu ama bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor 2022 All Star'da yeni takımlar nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...
- LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?
- SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...
- MSÜ TERCİH VE TABAN PUANLARI: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2022? SON DAKİKA HABERLER...
- Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
- EKPSS sınav giriş (belgesi) yerleri sorgulama: 2022 EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM son açıklamalar
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan belli oluyor...
- 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2022 hangi gün? 23 Nisan'da kaç gün tatil yapılacak? Beklenen açıklama