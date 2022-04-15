Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan şampiyonluk yorumu: Biz kredileri başından beri bunun için aldık

İKİNCİ YARIDAKİ OYUN TATMİN ETTİ

İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda geçiş hücumunda frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarı şampiyon gibi oynadık. Müthiş bir baskı kurduk, her şeyi denedik. Olmadı. Bunlar futbolun içinde var. Kaybetmedik bugün. 5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan. İkinci yarıdaki oyun beni tatmin etti.