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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu: Biz kredileri başından beri bunun için aldık

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan şampiyonluk yorumu: Biz kredileri başından beri bunun için aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı ikinci yarı şampiyon gibi oynadıklarının altını çizerken "5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ YARIDAKİ OYUN TATMİN ETTİ

İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda geçiş hücumunda frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarı şampiyon gibi oynadık. Müthiş bir baskı kurduk, her şeyi denedik. Olmadı. Bunlar futbolun içinde var. Kaybetmedik bugün. 5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan. İkinci yarıdaki oyun beni tatmin etti.

İKİNCİ YARIDAKİ OYUN ŞAMPİYON OYUNU

İkinci yarıdaki oyun, şampiyon oyunu. 5 puan lazımdı, bugün 4'e düştü. En ufak bir kaygımız yok. Biz kaliteli bir takımız. Senenin 33 haftasında sallanan bir takım olmadık. Üst üste 3 beraberlik oldu ama bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok.

BİZ KREDİLERİ BAŞINDAN BERİ BUNUN İÇİN ALDIK

Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum.

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