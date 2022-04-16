Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?

GİRESUNSPOR, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak GZT Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, rakiplerinin çok güzide bir kulüp olduğunu belirterek, "Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur." dedi.

Karaahmet, AA muhabirine, ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiklerini hatırlattı. Bu haftaki maçta da kazanan taraf olmak istediklerini dile getiren Karaahmet, oyuncularını, zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.