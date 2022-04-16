Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak. Ligde 13 galibiyet, 11 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 50 puan topladı. GZT Giresunspor ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda 39 puan elde etti. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, evinde GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş cephesinde 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 17 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Giresun'da oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
SON 5 MAÇTA 6 PUAN
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi.
Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi.
Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.
DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ
Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı.
Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi.
Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.
WELINTON CEZALI
Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü.
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.
8 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta yarınki maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
GİRESUNSPOR, BEŞİKTAŞ KARŞISINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak GZT Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, rakiplerinin çok güzide bir kulüp olduğunu belirterek, "Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur." dedi.
Karaahmet, AA muhabirine, ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiklerini hatırlattı. Bu haftaki maçta da kazanan taraf olmak istediklerini dile getiren Karaahmet, oyuncularını, zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.
Beşiktaş'ın çok güzide bir kulüp olduğunu kaydeden Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur. Futbolseverlere de güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum. Evet, Beşiktaş'ın bir çıkışı var. Yeni hocasıyla bir başarı hikayesi yazmaya başladı ama bizim buradaki puanlara çok ihtiyacımız var. O yüzden kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber güzel bir akşam yaşamak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz."
Karaahmet, ligin tamamlanmasına 6 hafta kaldığını anımsatarak, "Giresunspor'un öncelikli hedefi kalan 6 maçı da kazanabilmek, toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp bu ligde kalıcılığını garanti etmesi. Şu anda puan durumumuz da iyi. Alt tarafla aramız bayağı açık ama birkaç maça daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Takımının birkaç maç daha kazanabilecek güce sahip olduğunu belirten Karaahmet, "Giresunspor başladığından itibaren spor camiasından olumlu görüşler aldı, bugün 39 puan almış bir takım. Hiçbir sonuç bizi ve başkalarını şaşırtmasın. Giresunspor kazanabilecek bir takım. Çünkü her futbolcusu ayrı ayrı değerli ve kıymetli." ifadesini kullandı.
"BU BÜTÇELERLE DE TAKIM YÖNETİLEBİLİYOR"
Hakan Karaahmet, yeşil beyazlı kulübün Süper Ligin en az bütçesine sahip takımı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Takım bütçesi ile puan durumuna baktığımızda gerçekten Giresunspor'un tartışılamaz bir başarısı var. Bu bütçeyle demek ki olabiliyor. Bu bütçelerle de takım yönetilebiliyor. En azından ben bunu başarmak istiyorum. Seneye çok daha iyi bir Giresunspor olacak. Çünkü bu sene eski borçlarını bitirmiş olacak. Giresunspor gelecek sene çok daha iyi durumda ligde yerini alacak. Burada bir başarı hikayesi var."
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