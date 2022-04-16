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Fenerbahçe evinde rahat kazandı! Fenerbahçe 2-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Fenerbahçe evinde rahat kazandı! Fenerbahçe 2-0 Göztepe MAÇ SONUCU-ÖZET

Fenerbahçe Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Arda Güler'in de Kadıköy'deki ilk golünü attığı maçta Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yasin Kol düdük çaldı.

Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek iyi gidişatını sürdürdü.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Göztepe'de penaltıya sebebiyet veren Moubandje 82. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Üst üste galibiyetlere bir yenisini ekleyen Fenerbahçe, Süper Lig'deki kazanma serisini 5 maça çıkardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi gidişatına devam etti.

TARAFTARDAN İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal aldığı başarılı sonuçlarla taraftarın beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın sonuna doğru deneyimli çalıştırıcıyı bağırlarına bastı. Kadıköy'de 'İsmail Kartal' tezahüratları yükselirken, başarılı hoca da bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62'ye yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada kaldı.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun

GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil Akbunar, Tijanic, Di Santo

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İRFAN CAN KART CEZALISI

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemiyor. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakıyor.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DE 2 İSİM YOK

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

KADIKÖY TIKLIM TIKLIM

Sarı-Lacivertli taraftarlar, son haftalarda olduğu gibi Göztepe mücadelesine de büyük ilgi gösterdi. Dün genel satış başladı, 45 bin 205 biletin yaklaşık 44 bini satıldı.

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