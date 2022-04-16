16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Alanyaspor-Antalyaspor canlı anlatım)

Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE (Alanyaspor-Antalyaspor canlı anlatım)

SPOR
Giriş Tarihi: 16.04.2022
ABONE OL
Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE Alanyaspor-Antalyaspor canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası Akdeniz Derbisi'ne sahne oluyor. Aynı şehrin iki takımı Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip bu maçı kazanıp Avrupa kotasındaki iddiayı sürdürmek isterken, konuk takım ise yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA