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Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 41 puanlı Kayseri ekibi, evindeki maçı kazanarak ligin alt sıralarından kurtulmak istiyor. Yukatel Kayserispor- Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Maçla ilgili detayları maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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