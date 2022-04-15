Trabzon'da puanlar paylaşıldı! Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bordo-mavililerin Süper Lig'de kazanamama serisi 4 maça yükseldi. Bordo-mavililer bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla lider Trabzonspor'un puanı 73 oldu. Karagümrük ise 47 puana ulaştı. Önümüzdeki hafta bordo-mavililer deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.