Trabzon'da puanlar paylaşıldı! Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Nefes kesen karşılaşma 1-1 sona ererken maça kaçan pozisyonlar damga vurdu. Trabzonspor'un golünü Vitor Hugo atarken, Karagümrük'ün golü Biglia'dan geldi. İşte maçın detayları...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Karagümrük'ün golü 45+4. dakikada Biglia'dan geldi. Bordo-mavililerin golünü 58. dakikada Vitor Hugo kaydetti.
TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bordo-mavililerin Süper Lig'de kazanamama serisi 4 maça yükseldi. Bordo-mavililer bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Bu sonuçla lider Trabzonspor'un puanı 73 oldu. Karagümrük ise 47 puana ulaştı. Önümüzdeki hafta bordo-mavililer deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
18. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayının hemen gerisinden Hamsik'in şık vuruşunda, kaleci Viviano sağ üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.
25. dakikada Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda, savunmada topa yatarak ayak koyan Vitor Hugo tehlikeyi önledi.
45+1. dakikada Levent Mercan, Yusuf Erdoğan'la mücadelesinde yerde kaldı. Önce serbest atış kararı veren hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. 45+4. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Biglia, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1
45+5. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 1-0 önde kapadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.
55. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde kaleye yakın mesafeden Peres, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.
56. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ön direkteki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.
58. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Hamsik'in uzun pasında savunmanın arkasında son olarak Denswil'in vuruşunda Vitor Hugo'nun altıpas içinde dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-1
67. dakikada Caner Erkin'in ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağdan ceza alanına giren Levent Mercan'ın şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
76. dakikada Bakasetas'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Viviano iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.
77. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan direkten döndü.
81. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano tehlikeyi önledi.
82. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında Djaniny'nin indirdiği topu Visca kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 7 Yusuf Erdoğan - Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 85 Koita), Bakasetas, Visca, Djaniny (Dk. 90+1 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Nwakaeme)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Levent Mercan (Dk. 73 Samed Onur), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 73 Toure), Karamoh (Dk. 61 Borini), Pesic
Goller: Dk. 45+4 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 58 Vitor Hugo (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Pesic, Dk. 36 Biraschi, Dk. 45+3 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+1 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)
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