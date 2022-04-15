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Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması! Galatasaray'a gidecek mi?

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Antalyaspor’dan Nuri Şahin açıklaması! Galatasaray’a gidecek mi?

Antalyaspor tarafından Galatasaray'ın başkan adayı Sayın Metin Öztürk'ün “Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşebiliriz” ifadelerine yönelik bir açıklama yayınlandı. Açıklamada Metin Öztürk'ün sözlerinin spor etiğinin tamamen dışında olduğunun altı çizildi.

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