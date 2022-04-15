Trabzonspor taraftarına özel çağrı! Mutluluğa Kurşun Sıkma
Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki yürüyüşü devam ederken bordo mavili taraftarlar için özel bir çağrıda bulunuldu. Yerel gazeteler, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" sloganıyla şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmamasını istedi.
Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkati çekti.
Trabzon'da yayımlanan Taka, Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri ilk sayfalarında "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına yer verdi.
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