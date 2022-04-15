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Son dakika | Fenerbahçe'de transfer sürprizi! Diego Rossi'nin bonservisi alındı

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Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika | Fenerbahçe’de transfer sürprizi! Diego Rossi’nin bonservisi alındı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün...Fenerbahçe Kulübü, Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon Euro karşılığında alacağını duyurdu.

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