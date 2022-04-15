15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Jöachim Löw'ün Fenerbahçe'den talep ettiği transfer bütçesi dudak uçuklattı

Jöachim Löw'ün Fenerbahçe'den talep ettiği transfer bütçesi dudak uçuklattı

SPOR
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
ABONE OL
Jöachim Löw’ün Fenerbahçe’den talep ettiği transfer bütçesi dudak uçuklattı

Gelecek sezon teknik direktör adaylarını değerlendirmeye başlayan ve en önemli adaylardan biri olan Löw hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli Alman teknik adamın Fenerbahçe'den talep ettiği transfer bütçesi dudak uçuklattı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA