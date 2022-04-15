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Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava ile ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Fenerbahçe’den TFF’ye açılan dava ile ilgili açıklama

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinde uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) karşı açılan davayla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

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