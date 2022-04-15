Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Ülke puanları belli oldu

2022-23 SEZONU

Önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

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