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Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek? Ülke puanları belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Ülke puanları belli oldu

Avrupa kupalarında temsilcisi olmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında 20. sırada yer aldı. UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

2023-24 SEZONU
Süper Lig Şampiyonu l Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu. Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu l Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

2022-23 SEZONU
Önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

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