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Yönetimden kiralık oyuncular için flaş karar

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Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Yönetimden kiralık oyuncular için flaş karar

Samatta, Antwerp’te; Lemos, Beerschot’ta, Meyer, Midtjylland’da; Allahyar ise Hull City’de kiralık olarak forma giyiyor. Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

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