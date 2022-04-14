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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında James Rodriguez savaşı

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında James Rodriguez savaşı

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Fenerbahçe 10 numara transferinde James Rodriguez isminde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler Al Rayyan'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcuya teklif yapacak.

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