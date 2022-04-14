Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte eşleşme ve maçların tarihleri
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Favorilerden Bayern Münich'i eleyen İspanyol ekibi Villarreal 'Peri Masalı'na imza atıyor. İşte Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler...
Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en önemli turnuvasında çeyrek final rövanş karşılaşmasında yine birbirinden keyifli maçlar oynandı.
VILLARREAL'DEN PERİ MASALI
Alman devi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.
Bayern Münih, Polonyalı yıldız futbolcu Lewandowski'nin 52. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikada kaydettiği golle turnuvada 6 şampiyonluk elde eden Bayern Münih'i elemeyi başardı.
İspanya ekibi, tarihinin 'Devler Ligi'ndeki en iyi derecesi olarak öne çıkan yarı finale, 2006 yılından sonra bir defa daha yükselmiş oldu.
REAL MADRİD CHELSEA MAÇI NEFESLERİ KESTİ
İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan İspanya devi Real Madrid, İngiltere ekibi Chelsea'yi misafir etti. Son şampiyon Chelsea, 15. dakikada Mount'un ve 51'inci dakikada Rüdiger'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.
62.dakikada Alonso'nun kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Werner'in 75. dakikada attığı golle fark açıldı: 0-3
Ancak 78'inci dakikada oyuna dahil olan Real Madridli futbolcu Rodrygo, iki dakika sonra skoru 3-1'e getirdi ve maçın uzamasını sağladı. Taraftarının desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, Benzema'nın 96'ıncı dakikada kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi.
Real Madrid, evinde 3-2 yenilse de ilk maçın avantajıyla tur atlayan takım oldu. Elde ettiği 13 kupayla 'Devler Ligi'nin en başarılı ekibi olan Real Madrid, son 4'e kaldı.
GUARDİOLA SİMONE'Yİ ELEDİ
Etihad'da oynanan maçı Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 kazanan Manchester City, Atletico Madrid deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılarak yarı finale yükselen takım oldu.
Manchester City bu sonuçla üst üste ikinci kez yarı finale kaldı.
LIVERPOOL AVANTAJI DEĞERLENDİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile Benfica karşı karşıya geldi. İngiliz ekibinin gollerini 21'de Ibrahima Konate ve 55 ile 65'de Roberto Firmino attı.
Benfica'nın gollerini 32'de Goncalo Ramos, 73'de Roman Yaremchuk ve 82'de Darwin Nunez'den geldi.
Toplamda 6-4 kazanan Liverpool yarı finalde, Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Alınan sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu:
Manchester City - Real Madrid
Liverpool - Villarreal
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?
- MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?
- MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?
- MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
- ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- MSÜ sınav sonuçları açıklanıyor... Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? TOKİ indirim kampanyası son tarih belli mi?
- MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
- Emekli bayram ikramiyesi 1.500 TL mi olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Tarih açıklamaları...
- Emeklilik imkanı sağlanıyor! Detaylar belli oldu, kadın-erkek fark etmiyor! Üstelik çalışma şartı yok...
- Fındık destekleme ne zaman verilecek 2022? Fındık destekleme 2022 dönüm parası yattı mı? Ödeme tarihleri...