Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı! İşte eşleşme ve maçların tarihleri

Ancak 78'inci dakikada oyuna dahil olan Real Madridli futbolcu Rodrygo, iki dakika sonra skoru 3-1'e getirdi ve maçın uzamasını sağladı. Taraftarının desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, Benzema'nın 96'ıncı dakikada kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi.

Real Madrid, evinde 3-2 yenilse de ilk maçın avantajıyla tur atlayan takım oldu. Elde ettiği 13 kupayla 'Devler Ligi'nin en başarılı ekibi olan Real Madrid, son 4'e kaldı.