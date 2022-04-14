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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev eşleşme! Final havası esecek...

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dev eşleşme! Final havası esecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Manchester City takımları, yarı finale çıktı. Gecenin maçlarının ardından Liverpool, yarı finalde İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşirken İspanyol devi Real Madrid, Manchester City ile final için kapışacak.

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