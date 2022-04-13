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Özer Hurmacı milli takımda: Plaj Futbolu Milli Takımı aday kadrosuna seçildi

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Özer Hurmacı milli takımda: Plaj Futbolu Milli Takımı aday kadrosuna seçildi

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 22 Nisan - 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya Manavgat'ta bir hazırlık kampı gerçekleştirecek. Kadroda son olarak Bursaspor forması giyen ve 12 Mart tarihinde futbolu bırakan Özer Hurmacı'nın da yer aldı.

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