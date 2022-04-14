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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

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