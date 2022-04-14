GS Dinamo Kiev maçı canlı izle: 📺 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

Küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başlayan idmanda, büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi. Oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Dinamo Kiev maçında oynayacak futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise önce savunma ardından pas ve pozisyon bitirme çalışması yaptı.

Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.