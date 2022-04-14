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GS Dinamo Kiev maçı canlı izle: 📺 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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GS Dinamo Kiev maçı canlı izle: 📺 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla İstanbul'da özel bir maç yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyordu. Peki, 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? GS Dinamo Kiev maçı canlı nasıl izlenir? İşte cevaplar...

Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı nasıl izlenir? Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında özel bir maç oynanacak. 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? GS Dinamo Kiev maçı canlı nasıl izlenir? İşte merak edilenler...

GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma GSTV'den de canlı yayınlanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak GS Dinamo Kiev maçını canlı izleyebilirsiniz.

24 Şubat'ta Ukrayna, Rusya'nın savaş ilanı nedeniyle en üst düzey futbol liginde oynamayı askıya aldı.

👉 GS DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE 📺

GALATASARAY, YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı geçen Mustafa Muhammed, takımla çalıştı.

Antrenmana altyapıdan Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı.

Küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başlayan idmanda, büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi. Oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Dinamo Kiev maçında oynayacak futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise önce savunma ardından pas ve pozisyon bitirme çalışması yaptı.

Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

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