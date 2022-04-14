Galatasaray için yola çıktı! Yeni transfer geliyor

ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu açıklamıştı.

Napoli forması giyen yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun kardeşi olan Mauricio Lozano'nun ortaya attığı bu sürpriz iddianın ardından ESPN'de yer alan habere göre Meksikalı futbolcu Galatasaray'da denenmek üzere ülkesinden yola çıktı.