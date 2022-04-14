Galatasaray için yola çıktı! Yeni transfer geliyor
Galatasaray'la 1 ay deneme antrenmanına çıkacağını söyleyen Meksikalı futbolcu, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Lozano, Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu açıklamıştı.
Kısa bir süre önce ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da 1 ay süre ile deneme antrenmanlarına çıkacağını söyleyen Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano, Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıktı.
Nisan ayının sonunda olağanüstü genel kurula gidecek olan Galatasaray için geçtiğimiz hafta sürpriz bir transfer iddiası gündeme gelmişti. Bryan Mauricio Lozano'nun, Sarı-Kırmızılı takımda 1 ay süre ile deneneceğini ve antrenmanlara çıkacağı iddia edilmişti.
ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu açıklamıştı.
Napoli forması giyen yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun kardeşi olan Mauricio Lozano'nun ortaya attığı bu sürpriz iddianın ardından ESPN'de yer alan habere göre Meksikalı futbolcu Galatasaray'da denenmek üzere ülkesinden yola çıktı.
Son olarak altyapısından yetiştiği Meksika kulübü Pumas Tabasco'da forma giyen ve bir süredir kulüpsüz olan Lozano'nun Galatasaray ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara karşı Sarı-Kırmızılı kulüpten ise bir yalanlama gelmemesi kafaları karıştırdı.
24 yaşındaki Bryan Mauricio Lozano'nun Amerika Birleşik Devletleri üzerinden İstanbul'a geleceği ve Galatasaray ile deneme antrenmanlarına çıkacağı kaydedildi. İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı iddia edilen Meksikalı futbolcunun Galatasaray ile ilgili durumunun kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Bryan Mauricio Lozano sağ ve sol kanatta görev yapıyor.
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