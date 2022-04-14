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Cimbom evinde mağlup I Galatasaray 1-3 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Cimbom evinde mağlup I Galatasaray 1-3 Dinamo Kiev MAÇ SONUCU-ÖZET

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar NEF Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1 kaybederken, Aslan'ın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

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