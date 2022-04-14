Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk: Nuri Şahin ile sezon sonu görüşme yapabiliriz
Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. Teknik adam konusuna değinen Öztürk, "Hiçbir teknik adamla şu anda görüşmemiz olmadı. Sayın Nuri Şahin ile sezon sonu görüşme yapabiliriz. Okan Buruk dahil birçok hoca adayımız var. Planlıyız." dedi.
Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.
KESİNLİKLE TÜRK HOCA İSTERİM
Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü. Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim.
NURİ ŞAHİN İLE SEZON SONU GÖRÜŞEBİLİRİZ
Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz.
NURİ HOCAMIZ BİR PIRLANTADIR
Nuri Hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır. Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz.
FATİH HOCAMIZI RAHAT BIRAKMALIYIZ
Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor.
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