Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk: Nuri Şahin ile sezon sonu görüşme yapabiliriz

KESİNLİKLE TÜRK HOCA İSTERİM

Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü. Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim.