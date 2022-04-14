Barcelona’ya Camp Nou’da büyük şok! Eintracht Frankfurt Camp Nou’da turladı

Alman ekibinin zafer golleri 4. dakikada penaltıdan Kostic, 36'da Maury ve 67'de yine Kostic'ten geldi. Barcelona'nın golleri ise uzatma dakikalarında Busquets ve Depay (pen.) kaydetti.

Bu skorla Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. Alman ekibi yarı finalde West Ham United ile karşılaşacak.