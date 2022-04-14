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Barcelona'ya Camp Nou'da büyük şok! Eintracht Frankfurt Camp Nou'da turladı

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Barcelona’ya Camp Nou’da büyük şok! Eintracht Frankfurt Camp Nou’da turladı

Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nde eleyen Barcelona evinde Eintracht Frankfurt'u konuk oldu. Oyunun başında sonuna kadar üstün bir oyun koyan Alman temsilcisi karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang ve Torres 11'iyle başladı. Konuk ekip ise, Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada ve Borre 11'iyle sahada yer aldı.

İlk maçı 1-1 biten müsabakanın rövanşında gülen taraf 3-1'lik skorla Eintracht Frankfurt oldu.

Alman ekibinin zafer golleri 4. dakikada penaltıdan Kostic, 36'da Maury ve 67'de yine Kostic'ten geldi. Barcelona'nın golleri ise uzatma dakikalarında Busquets ve Depay (pen.) kaydetti.

Bu skorla Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu. Alman ekibi yarı finalde West Ham United ile karşılaşacak.

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